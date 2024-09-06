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Für alle Fälle Stefanie

Letztes Hindernis

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 22vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 22: Letztes Hindernis

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Springreiterin Sibylle Grohnsen ist aussichtsreiche Kandidatin für den Landesmeistertitel. Doch kurz vor dem Turnier dreht ihr Pferd Ajax plötzlich durch - Sibylles Meisterträume enden im Luisenkrankenhaus. Die Reiterin zerbricht sich den Kopf, warum das Pferd so ausgerastet ist. Hat ihr Vater, der das Tier gegen ihren Willen verkaufen will, seine Finger im Spiel? Oder wollte sich Sibylles schärfste Konkurrentin Miriam einen Vorteil verschaffen, indem sie Ajax manipulierte?

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