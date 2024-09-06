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Für alle Fälle Stefanie

Fürchte Dich nicht

SAT.1 GOLDFolge 23vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 23: Fürchte Dich nicht

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Die Lebensuhr von Pfarrer Falcke ist fast abgelaufen - Diagnose: Leberzirrhose. Falcke kann dem Tod nicht gelassen entgegen sehen, ehe er sich nicht mit seiner Tochter Laura ausgesöhnt hat. Ihre Eltern haben vor Jahren den Kontakt abgebrochen, weil Laura ein Kind abgetrieben hat. Falckes Frau ist daran zerbrochen, und die Tochter begann zu trinken. Die Zeit läuft dem Pfarrer davon, und Schwester Stefanie versucht mit Einfühlungsvermögen, Vater und Tochter zusammenzubringen ...

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