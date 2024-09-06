Für alle Fälle Stefanie
Folge 24: Unter Verdacht
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Dr. Stein nimmt die junge Tramperin Jasmin in seinem Wagen mit und setzt das Mädchen in der Nähe seines Elternhauses ab. Schneller als erwartet sieht Stein sie wieder, als Jasmin mit einem Schädel-Hirn-Trauma, Blutergüssen und Rippenquetschungen ins Luisenkrankenhaus eingeliefert wird. Mehrere Indizien weisen auf den Oberarzt als Täter. Schwester Stefanie setzt alles daran, um ihn zu entlasten und den Fall schnell aufzuklären ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH