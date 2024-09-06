Für alle Fälle Stefanie
Folge 25: Der letzte Traum
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Beim Extrem-Trekking hat sich der junge Broker Jeremias eine Beinverletzung zugezogen, sie aber nie richtig behandeln lassen. Das rächt sich jetzt - eine Amputation droht. Chirurg Dr. Wellbrok setzt eine letzte Operation an, um das Bein zu retten. Plötzlich bricht er zusammen: Diagnose Knochenkrebs! Obwohl es so scheint, als ob Wellbrok mit dieser grausamen Wahrheit gut umgehen kann, nimmt ihm die Verzweiflung fast allen Lebensmut. Nur Schwester Stefanie vertraut er sich an ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH