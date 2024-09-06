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Für alle Fälle Stefanie

Schönsein, Schönbleiben

SAT.1 GOLDFolge 26vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 26: Schönsein, Schönbleiben

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Doddy, ein erfolgreiches Model, plant mit ihrem Freund Daniel zusammenzuziehen, in dessen Agentur sie arbeitet. Einziges Hindernis ist ihre behinderte Schwester Linda, die sich abgeschoben fühlt. Ein schrecklicher Unfall beendet mit einem Schlag Doddys Model-Karriere. Als sich Daniel zurückzieht, sieht Linda ihre Chance gekommen, Doddy mit allen Mitteln für sich zurückzugewinnen. Als sie in Depressionen verfällt, nimmt sich ein geheimnisvoller Patient ihrer an ...

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