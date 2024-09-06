Für alle Fälle Stefanie
Folge 28: Zu viel ist zu viel
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Mitten in einer Prüfung bricht die Medizinstudentin Paula zusammen. Die niederschmetternde Diagnose: Hirntumor. Überwältigt von der Erinnerung an ihre Mutter, die nach einer Tumoroperation starb, verweigert Paula ihr Einverständnis zu dem Eingriff. Einfühlsam kümmern sich Oberarzt Dr. Stein und Schwester Stefanie um die verzweifelte Patientin, die noch von einer zweiten Sorge gequält wird. Ihr herzkranker Vater darf unter keinen Umständen von ihrer Krankheit erfahren ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH