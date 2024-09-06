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Für alle Fälle Stefanie

Zu viel ist zu viel

SAT.1 GOLDFolge 28vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 28: Zu viel ist zu viel

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Mitten in einer Prüfung bricht die Medizinstudentin Paula zusammen. Die niederschmetternde Diagnose: Hirntumor. Überwältigt von der Erinnerung an ihre Mutter, die nach einer Tumoroperation starb, verweigert Paula ihr Einverständnis zu dem Eingriff. Einfühlsam kümmern sich Oberarzt Dr. Stein und Schwester Stefanie um die verzweifelte Patientin, die noch von einer zweiten Sorge gequält wird. Ihr herzkranker Vater darf unter keinen Umständen von ihrer Krankheit erfahren ...

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