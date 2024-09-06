Für alle Fälle Stefanie
Folge 29: Rivalen
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Eine traurige Aufgabe macht Prof. Günther den Heimweg zur Qual: Er muss seiner Liebsten Elisabeth sagen, dass sie an der Auto-Immun-Krankheit Lupus sterben wird. Als Günther nach Hause kommt, beobachtet er, wie sich Elisabeth zärtlich von einem anderen Mann verabschiedet! Spontan verfolgt er den Mann, und plötzlich kommt es zur Katastrophe: Hinter einer Kurve prallt der Fremde frontal gegen einen Baum. In Günther tobt ein Gewissenskampf: Als Arzt muss er dem Verletzten helfen ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH