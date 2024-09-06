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Für alle Fälle Stefanie

Bis hinter den Horizont

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 31vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 31: Bis hinter den Horizont

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Prof. Günther in Nöten: Obwohl seine Freundin ihm das Versprechen abgerungen hat, sie im Ernstfall nicht künstlich am Leben zu halten, bringt er sie ins Krankenhaus, als sie an einem Herzbeutelerguss zu sterben droht ...

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