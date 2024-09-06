Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Für alle Fälle Stefanie

Wie in einem Käfig

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 32vom 06.09.2024
Joyn+
Wie in einem Käfig

Wie in einem KäfigJetzt ohne Werbung streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 32: Wie in einem Käfig

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Ein Streit mit seiner Freundin Katharina lenkt David so vom Autofahren ab, dass er einen Unfall baut. Im Luisenkrankenhaus informiert er die Ärzte darüber, dass er an Mukoviszidose leidet - was bisher nur seine Mutter weiß. Als sich die Symptome verstärken, kann er seine Krankheit nicht mehr vor Katharina geheim halten. Doch er entscheidet sich für einen anderen Weg ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen