Für alle Fälle Stefanie
Folge 33: Tod auf Raten
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Panisch rennt Irene Kestner auf die Straße - und direkt in ein Auto. Den Ärzten im Krankenhaus fällt auf, dass sie einen völlig aufgelösten Eindruck macht und im Gesicht eine Verletzung hat, die nicht von dem Unfall herrühren kann. Das Zusammentreffen mit ihrem Mann Alfons und ihrem Sohn, der nach einem Auslandsaufenthalt nach Hause kommt, löst in Irene alle Schranken ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH