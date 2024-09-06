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Für alle Fälle Stefanie

Klassentreffen

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 35vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 35: Klassentreffen

46 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Stefanie und Billie sind zum Klassentreffen eingeladen. Von den ehemaligen Mitschülern sind nicht alle erschienen, u. a. aber die einstige Klassenbeauty Rebecca, die nach wie vor auf der Sonnenseite des Lebens steht: Mann, Kinder, Haus - wie aus dem Bilderbuch ...

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