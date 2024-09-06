Für alle Fälle Stefanie
Folge 35: Klassentreffen
46 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Stefanie und Billie sind zum Klassentreffen eingeladen. Von den ehemaligen Mitschülern sind nicht alle erschienen, u. a. aber die einstige Klassenbeauty Rebecca, die nach wie vor auf der Sonnenseite des Lebens steht: Mann, Kinder, Haus - wie aus dem Bilderbuch ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH