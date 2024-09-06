Für alle Fälle Stefanie
Folge 36: Das Maß ist voll
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Stefanies Freundin Billie und ihre Mutter Renate scheinen unversöhnlich, die Vergangenheit hat einen festen Keil zwischen sie getrieben. Als sie sich zufällig im Zoo treffen, kommt es prompt zum Streit, in dessen Folge Renate einen Schlaganfall erleidet. Im Luisenkrankenhaus wird sie sofort von Dr. Marian behandelt, doch es kommt zu einem zweiten Schlaganfall ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH