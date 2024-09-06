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Für alle Fälle Stefanie

Der Mondscheinpatient

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 37vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 37: Der Mondscheinpatient

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Die so genannte "Mondscheinkrankheit" macht dem 18-jährigen Erik das Leben zur Hölle: Sie verursacht auf seiner Haut bösartige Tumore, sobald er sich der geringsten UV-Strahlung aussetzt. Jetzt wird er mit starken Rückenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert, doch aus Angst, dass die Krankheit lebensbedrohlich geworden sein könnte, verweigert er eine gründliche Untersuchung.

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