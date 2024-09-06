Der MondscheinpatientJetzt ohne Werbung streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 37: Der Mondscheinpatient
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Die so genannte "Mondscheinkrankheit" macht dem 18-jährigen Erik das Leben zur Hölle: Sie verursacht auf seiner Haut bösartige Tumore, sobald er sich der geringsten UV-Strahlung aussetzt. Jetzt wird er mit starken Rückenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert, doch aus Angst, dass die Krankheit lebensbedrohlich geworden sein könnte, verweigert er eine gründliche Untersuchung.
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH