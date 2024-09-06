Für alle Fälle Stefanie
Folge 38: Alpträume
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Ben und Rose sind verliebt - trotzdem will Rose keinen intimen Kontakt. Als sie einen Magendurchbruch erleidet, lässt sie niemanden an sich heran und interessiert sich auffällig für den Patienten Wolfgang Frischmuth ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH