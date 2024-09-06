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Für alle Fälle Stefanie

Herzensdieb

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 39vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 39: Herzensdieb

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Einbrecher Hardy - vom plötzlich heimkehrenden Hausherrn Volker Mantz auf frischer Tat ertappt - versucht, sich mit einem Sprung vom Balkon aus der Affäre zu ziehen. Die Verfolgungsjagd endet im Krankenhaus: Volker hat einen Schulterbruch, Hardy schwere Verletzungen durch den Metallzaun ...

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