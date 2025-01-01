Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Angst vor der Wahrheit

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 11
Angst vor der Wahrheit

Folge 11: Angst vor der Wahrheit

46 Min. Ab 12

Gunilla Bachmeier wird mit einem Darmverschluss ins Luisenkrankenhaus gebracht. Ihr 13-jähriger Sohn Hanno hatte den Notarzt gerufen. Gunilla weigert sich allerdings, einer Operation zuzustimmen, erst will sie mit ihrer Schwester Mira Frieden schließen, die sie seit Jahren nicht gesehen hat. Mira soll sich um Hanno kümmern, falls ihr etwas zustößt. Stephanie kann Mira ausfindig machen, doch die zögert - denn Hanno ist blind ...

