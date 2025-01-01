Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 17
47 Min.Ab 12

Mario Liesing ist schockiert: Die harmlose Grippe, wegen der er sich behandeln lassen wollte, ist in Wirklichkeit Symptom für weit Schlimmeres - Knochenmark-Krebs. Marios Lebensgefährtin Doreen wäre sofort bereit, ihr Knochenmark zu spenden, doch es kommen nur Blutsverwandte in Frage. Stephanie findet heraus, dass er eine Tochter hat - sie lebt auf der Straße ...

