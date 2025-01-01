Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 23
Folge 23: Todesfahrer

47 Min. Ab 12

Bei einer Verkehrskontrolle dreht ein Fahrer plötzlich durch und überrollt den Polizisten Jörn, der mit schweren Verletzungen eingeliefert wird. Die Kripo ermittelt, dass im Wagen des Fahrers flüchtige Bankräuber saßen. Jörn gibt an, niemanden erkannt zu haben. Stephanie spürt, dass den Polizisten etwas belastet ...

