Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Die Gipfelstürmerin

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 27
Die Gipfelstürmerin

Die GipfelstürmerinJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 27: Die Gipfelstürmerin

47 Min.Ab 12

Als sich die Bergsteigerin Nadja bei der Vorbereitung auf eine Expedition verletzt und in die Klinik eingeliefert wird, erfährt sie, dass sie schwanger ist. Doch ihre Freude ist getrübt: zum einen, weil dadurch ihre Teilnahme an der Expedition fraglich wird, zum anderen, weil eine Schwangerschaft aufgrund eines früheren Unfalls äußerst riskant wäre ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 3 Staffeln und Folgen