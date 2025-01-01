Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Verwirrungen

SAT.1 GOLD
Staffel 8
Folge 28
Verwirrungen

48 Min.
Ab 12

Henning Frenzel steht vor einer schweren Magenoperation mit ungewissem Ausgang. Doch offenbar quält ihn noch etwas anderes: Verzweifelt drängt er seine Ex-Frau am Telefon, ihn zu besuchen ... Eine junge Frau erleidet vor der Klinik einen Schlaganfall. Stephanie bemüht sich rührend um die Patientin und findet bald heraus, dass diese große persönliche Probleme bedrücken ...

