Für alle Fälle Stefanie
Folge 28: Verwirrungen
48 Min.Ab 12
Henning Frenzel steht vor einer schweren Magenoperation mit ungewissem Ausgang. Doch offenbar quält ihn noch etwas anderes: Verzweifelt drängt er seine Ex-Frau am Telefon, ihn zu besuchen ... Eine junge Frau erleidet vor der Klinik einen Schlaganfall. Stephanie bemüht sich rührend um die Patientin und findet bald heraus, dass diese große persönliche Probleme bedrücken ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH