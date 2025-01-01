Für alle Fälle Stefanie
Folge 35: Immer wieder Dienstag
48 Min.Ab 12
Ein Ohnmachtsanfall weckt in Martina Köster die ungeheure Angst, an Multipler Sklerose erkrankt zu sein und lässt sie eine Lebenslüge bekennen. Sie hat ihrer Tochter Sarah nie verraten, dass ihr wirklicher Vater der bekannte Professor Schönfeldt ist, mit dem sich Martina jeden Ersten des Monats trifft. Als sie ihrer Tochter die Wahrheit sagt, bricht für die junge Frau eine Welt zusammen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH