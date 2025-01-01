Für alle Fälle Stefanie
Folge 36: Schattenspiele
47 Min.Ab 12
Der kleine Moritz ist aus einem Heim ausgerissen. Mithilfe eines Fotos, das der Junge bei sich trägt, macht Stephanie Moritz' Vater Jonas ausfindig ... Derweil erlebt Marion am Krankenbett ihres Gatten, Kunsthändler Wilke, eine Überraschung: Der Patient ist nicht ihr Mann, sondern der Bildhauer Alex ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH