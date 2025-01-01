Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Zeit zu träumen - Zeit zu siegen

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 38
Zeit zu träumen - Zeit zu siegen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 38: Zeit zu träumen - Zeit zu siegen

46 Min.Ab 12

Sportler Tino Sandmann ist verzweifelt: Die Ärzte diagnostizieren bei ihm nach einem Zusammenbruch eine Herzmuskelerweiterung. Als der drogenabhängige Sascha in sein Zimmer verlegt wird, meldet sich zudem bei Tino ein altes Verlangen wieder ...

