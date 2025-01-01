Für alle Fälle Stefanie
Folge 39: Einfach nur leben
46 Min.Ab 12
Die 16-jährige Liesbeth leidet seit Jahren an Hepatitis C, nur eine Spenderleber könnte ihr Leben retten. Das Mädchen gibt sich vor ihrer besorgten Ziehmutter optimistisch. Nur der Patientin Annemarie, der Liesbeth zufällig begegnet, erzählt sie von den Ängsten, von denen sie Christa nichts sagen kann. Als es Liesbeth zunehmend schlechter geht, ist Annemarie sehr betroffen ...
