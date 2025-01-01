Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Carpe diem

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 21
Carpe diem

Für alle Fälle Stefanie

Folge 21: Carpe diem

44 Min.Ab 12

Florian beobachtet, wie die Rollstuhlfahrerin Maja in einen Kanal stürzt. Er springt hinterher und rettet sie. In der Klinik erklärt Florian den Ärzten, dass er HIV-positiv ist. Durch seine Tat hat er sich selbst in große Gefahr gebracht ...

