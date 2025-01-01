Für alle Fälle Stefanie
Folge 24: Schmerzender Wahn
46 Min.Ab 12
Hardy Prosske wird nach einem Unfall im Pferdestall ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Nach einer Notoperation stellen die Ärzte fest, eine zweite OP könnte die Beweglichkeit der Hand retten - doch Hardy will lieber eine Amputation. Stephanie kann das nicht verstehen und setzt sich mit der Tochter des Patienten in Verbindung ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH