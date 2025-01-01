Für alle Fälle Stefanie
Folge 26: Auf dünnem Eis
45 Min.Ab 12
Simone, Tochter eines ehemals bekannten Eiskunstlaufpaares, übt verbissen für ihre Karriere auf dem Eis. Als ihre Konzentration nachlässt, verstaucht sie sich das Fußgelenk. Ihr Vater und Trainer besteht darauf, sie ins Krankenhaus zu fahren, aber Simone will nicht ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH