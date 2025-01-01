Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 26
45 Min.Ab 12

Simone, Tochter eines ehemals bekannten Eiskunstlaufpaares, übt verbissen für ihre Karriere auf dem Eis. Als ihre Konzentration nachlässt, verstaucht sie sich das Fußgelenk. Ihr Vater und Trainer besteht darauf, sie ins Krankenhaus zu fahren, aber Simone will nicht ...

SAT.1 GOLD
