SAT.1 GOLD Staffel 9 Folge 39
Die renommierte Fotografin Alma van Osten, die gerade am Knie operiert wurde, ärgert sich über die Krankenhaus-Phobie ihres Freundes Claudius. Während sie Tag um Tag die Zeit im Krankenhaus allein verbringt, lernt sie den um 20 Jahre jüngeren Web-Designer Adrian kennen. Die aufkeimende Sympathie scheint beidseitig ... Völlig unerwartet steht Dr. Steins Tochter Jana mit ihrem Sohn vor seiner Tür. Wiedersehensfreude mit ein wenig Fremdheit - da bricht Jana zusammen ...

