Fußball Bundesliga: 13. RundeJetzt kostenlos streamen
Fußball Bundesliga
Folge 145: Fußball Bundesliga: 13. Runde
31 Min.Folge vom 08.11.2025
WAC strauchelt gegen Hartberg | Austria zittert sich zu Sieg gegen Schlusslicht | Ried feiert Last-Minute-Sieg gegen BW Linz | Ergebnisse und Tabelle | St. Pölten kassiert Cup-Aus gegen Austria | Fußball-Meldungen International
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fußball Bundesliga
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +