ORF SPORT +Staffel 1Folge 145vom 08.11.2025
31 Min.Folge vom 08.11.2025

WAC strauchelt gegen Hartberg | Austria zittert sich zu Sieg gegen Schlusslicht | Ried feiert Last-Minute-Sieg gegen BW Linz | Ergebnisse und Tabelle | St. Pölten kassiert Cup-Aus gegen Austria | Fußball-Meldungen International

