Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fußball Bundesliga

Fußball Bundesliga: 11. Runde

ORF SPORT +Staffel 1Folge 142vom 26.10.2025
Fußball Bundesliga: 11. Runde

Fußball Bundesliga: 11. RundeJetzt kostenlos streamen

Fußball Bundesliga

Folge 142: Fußball Bundesliga: 11. Runde

28 Min.Folge vom 26.10.2025

Später Ausgleich für Amstetten gegen FAC | Lustenau nach Sieg bei Rapid II auf Platz drei | Ergebnisse und Tabellenstand nach der 11. Runde der 2. Liga | U17-Trainer Stadler schätzt WM-Chancen ein | Sturm stolpert über „Angstgegner“ WAC | Hinweis auf ÖFB-Cup-Spiele | Rapid kehrt in Ried auf Siegerstraße zurück | Salzburg schlägt bei Austria eiskalt zu | Ergebnisse der 11. Bundesligarunde und Tabelle

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fußball Bundesliga
ORF SPORT +
Fußball Bundesliga

Fußball Bundesliga

Alle 1 Staffeln und Folgen