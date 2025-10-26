Fußball Bundesliga: 11. RundeJetzt kostenlos streamen
Fußball Bundesliga
Folge 142: Fußball Bundesliga: 11. Runde
28 Min.Folge vom 26.10.2025
Später Ausgleich für Amstetten gegen FAC | Lustenau nach Sieg bei Rapid II auf Platz drei | Ergebnisse und Tabellenstand nach der 11. Runde der 2. Liga | U17-Trainer Stadler schätzt WM-Chancen ein | Sturm stolpert über „Angstgegner“ WAC | Hinweis auf ÖFB-Cup-Spiele | Rapid kehrt in Ried auf Siegerstraße zurück | Salzburg schlägt bei Austria eiskalt zu | Ergebnisse der 11. Bundesligarunde und Tabelle
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fußball Bundesliga
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0