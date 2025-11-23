Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fußball Bundesliga

Fußball Bundesliga: 14. Runde

ORF SPORT +Staffel 1Folge 148vom 23.11.2025
Fußball Bundesliga: 14. Runde

Fußball Bundesliga

Folge 148: Fußball Bundesliga: 14. Runde

32 Min.Folge vom 23.11.2025

St. Pölten holt sich Tabellenspitze zurück | 2. Liga: Ergebnisse und Tabelle | St. Pöltnerinnen deklassieren Salzburg | Frauen-Bundesliga: Ergebnisse und Tabelle | Auslosung zum ÖFB-Cup-Viertelfinale der Frauen mit Peter Schöttel | LASK trumpft auch bei Meister Sturm auf | WSG dreht Match in Salzburg in Unterzahl | GAK gibt bei Rapid rote Laterne ab | Bundesliga: Ergebnisse und Tabelle | U17-Team demütig aber selbstbewusst | Meldungen vom internationalen Fußball

Fußball Bundesliga
ORF SPORT +
Fußball Bundesliga

Fußball Bundesliga

