Fußball Bundesliga: 14. RundeJetzt kostenlos streamen
Fußball Bundesliga
Folge 148: Fußball Bundesliga: 14. Runde
32 Min.Folge vom 23.11.2025
St. Pölten holt sich Tabellenspitze zurück | 2. Liga: Ergebnisse und Tabelle | St. Pöltnerinnen deklassieren Salzburg | Frauen-Bundesliga: Ergebnisse und Tabelle | Auslosung zum ÖFB-Cup-Viertelfinale der Frauen mit Peter Schöttel | LASK trumpft auch bei Meister Sturm auf | WSG dreht Match in Salzburg in Unterzahl | GAK gibt bei Rapid rote Laterne ab | Bundesliga: Ergebnisse und Tabelle | U17-Team demütig aber selbstbewusst | Meldungen vom internationalen Fußball
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fußball Bundesliga
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +