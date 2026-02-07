Fußball Bundesliga: 18. RundeJetzt kostenlos streamen
Fußball Bundesliga
Folge 156: Fußball Bundesliga: 18. Runde
26 Min.Folge vom 07.02.2026
Austria startet Frühjahrsauftakt mit historischem Sieg | Rapid erkämpft Heimremis gegen Hartberg | LASK besiegt WSG Tirol | Christian Ilzer bei Hoffenheim vor ungewisser Zukunft | Austria überrascht Salzburg | Ergebnisse der 18. Runde | Austria-Frauen starten erfolgreich ins Frühjahr
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fußball Bundesliga
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +