ORF SPORT +Staffel 1Folge 156vom 07.02.2026
Austria startet Frühjahrsauftakt mit historischem Sieg | Rapid erkämpft Heimremis gegen Hartberg | LASK besiegt WSG Tirol | Christian Ilzer bei Hoffenheim vor ungewisser Zukunft | Austria überrascht Salzburg | Ergebnisse der 18. Runde | Austria-Frauen starten erfolgreich ins Frühjahr

