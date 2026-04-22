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Fußball Bundesliga

Fußball Bundesliga: 28. Runde

ORF SPORT +Staffel 1Folge 180vom 22.04.2026
Fußball Bundesliga: 28. Runde

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Folge 180: Fußball Bundesliga: 28. Runde

31 Min.Folge vom 22.04.2026

Salzburg siegt auch zuhause gegen Austria | Hartberg überrumpelt Rapid | LASK erkämpft Remis in Unterzahl bei Sturm | Statements der Trainer Ingolitsch und Kühbauer | Meistergruppe: Ergebnisse und Tabelle | Meldungen vom internationalen Fußball

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