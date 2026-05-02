Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fußball Bundesliga

Fußball Bundesliga: 30. Runde

ORF SPORT +Staffel 1Folge 183vom 02.05.2026
Fußball Bundesliga: 30. Runde

Fußball Bundesliga: 30. RundeJetzt kostenlos streamen

Fußball Bundesliga

Folge 183: Fußball Bundesliga: 30. Runde

30 Min.Folge vom 02.05.2026

Cupfinale endet mit Linzer Triumph | Die Erfolgsgeschichte des "Wunderteams" | Paarungen in der Qualifikationsgruppe | Ried schafft gegen BW Linz Klassenerhalt | GAK glückt Kantersieg gegen WSG Tirol | Tabelle der Bundesliga | Blick zum internationalen Fußball

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fußball Bundesliga
ORF SPORT +
Fußball Bundesliga

Fußball Bundesliga

Alle 1 Staffeln und Folgen