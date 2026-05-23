Fußball Bundesliga: Play-off Finale HinspielJetzt kostenlos streamen
Fußball Bundesliga
Folge 191: Fußball Bundesliga: Play-off Finale Hinspiel
10 Min.Folge vom 23.05.2026
Ried hat das Hinspiel im Bundesliga-Play-off gegen Rapid mit 2:1 gewonnen und sich damit eine gute Ausgangsposition im Kampf um das letzte Europacup-Ticket gesichert. Matchwinner war Joris Boguo, der kurz nach dem Ausgleich der Wiener den Siegtreffer erzielte.
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