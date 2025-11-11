Fußball Frauen Champions League: St. Pölten - ChelseaJetzt kostenlos streamen
Fußball: Champions League Frauen
Folge 12: Fußball Frauen Champions League: St. Pölten - Chelsea
117 Min.Folge vom 11.11.2025
Der SKN St. Pölten blieb in der Women’s Champions League weiter ohne Punkt und Tor. Die Niederösterreicherinnen kassierten gegen den FC Chelsea mit 0:6 die dritte deutliche Niederlage.
Fußball: Champions League Frauen
