Fußball Frauen Champions League: SKN St. Pölten - Young Boys Bern aus St. PöltenJetzt kostenlos streamen
Fußball: Champions League Frauen
Folge 40: Fußball Frauen Champions League: SKN St. Pölten - Young Boys Bern aus St. Pölten
122 Min.Folge vom 05.08.2026
Der SKN St. Pölten setzte sich in einem torreichen Spiel der Champions-League-Qualifikation mit 4:3 gegen die Young Boys Bern durch. Nach einer 3:0-Führung wurde es noch einmal spannend, ehe die Niederösterreicherinnen den Sieg fixieren konnten.
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