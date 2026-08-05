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Fußball: Champions League Frauen

Fußball Frauen Champions League: SKN St. Pölten - Young Boys Bern aus St. Pölten

ORF SPORT +Staffel 1Folge 40vom 05.08.2026
Fußball Frauen Champions League: SKN St. Pölten - Young Boys Bern aus St. Pölten

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Fußball: Champions League Frauen

Folge 40: Fußball Frauen Champions League: SKN St. Pölten - Young Boys Bern aus St. Pölten

122 Min.Folge vom 05.08.2026

Der SKN St. Pölten setzte sich in einem torreichen Spiel der Champions-League-Qualifikation mit 4:3 gegen die Young Boys Bern durch. Nach einer 3:0-Führung wurde es noch einmal spannend, ehe die Niederösterreicherinnen den Sieg fixieren konnten.

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