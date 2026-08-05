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Fußball: Champions League Frauen

Highlights von SKN St. Pölten - Young Boys Bern

ORF SPORT +Staffel 1Folge 41vom 05.08.2026
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Fußball: Champions League Frauen

Folge 41: Highlights von SKN St. Pölten - Young Boys Bern

5 Min.Folge vom 05.08.2026

Der SKN St. Pölten setzte sich in einem torreichen Spiel der Champions-League-Qualifikation mit 4:3 gegen die Young Boys Bern durch. Nach einer 3:0-Führung wurde es noch einmal spannend, ehe die Niederösterreicherinnen den Sieg fixieren konnten. Bildquelle: GEPA pictures

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