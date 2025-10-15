Fußball Frauen Champions League: Best of OL Lyonnes - SKN St. PöltenJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Fußball Frauen Champions League: Best of OL Lyonnes - SKN St. Pölten
4 Min.Folge vom 15.10.2025
Der SKN St. Pölten traf in der Champions League auf den französischen Topklub Olympique Lyon. Die Partie bot viele intensive Momente und zeigte, wie sich das österreichische Team auf internationalem Niveau behaupten kann.
