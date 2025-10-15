Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF SPORT +Staffel 1Folge 8vom 15.10.2025
4 Min.Folge vom 15.10.2025

Der SKN St. Pölten traf in der Champions League auf den französischen Topklub Olympique Lyon. Die Partie bot viele intensive Momente und zeigte, wie sich das österreichische Team auf internationalem Niveau behaupten kann.

