Mehr Fußball - Die UEFA Champions League Highlights: Viertelfinale RückspielJetzt kostenlos streamen
Fußball: Champions League
Folge 28: Mehr Fußball - Die UEFA Champions League Highlights: Viertelfinale Rückspiel
29 Min.Folge vom 16.04.2026
Bayern werfen Real nach Spektakel raus | Arsenal reicht 0:0 im Rückspiel gegen Sporting | Liverpool-Aus: PSG eliminiert die Reds | "Gestohlenes Spiel": Barca übt harte Kritik
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