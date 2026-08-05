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Fußball: Champions League

Champions League Quali: Fenerbahçe Istanbul - Sturm Graz

ORF1Staffel 1Folge 37vom 05.08.2026
Champions League Quali: Fenerbahçe Istanbul - Sturm Graz

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