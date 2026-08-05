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Fußball: Champions League
Folge 38: Highlights von Fenerbahce Istanbul - Sturm Graz
11 Min.Folge vom 05.08.2026
Sturm Graz musste sich im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation Fenerbahce mit 0:2 geschlagen geben. Die Grazer hielten phasenweise gut dagegen, blieben offensiv jedoch zu harmlos. Bildquelle: GEPA pictures
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