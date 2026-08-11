Champions League Quali: SK Sturm Graz - Fenerbahçe IstanbulJetzt kostenlos streamen
Fußball: Champions League
Folge 39: Champions League Quali: SK Sturm Graz - Fenerbahçe Istanbul
161 Min.Folge vom 11.08.2026
Sturm Graz musste den türkischen Vizemeister schlagen, um den Traum von der Champions-League-Teilnahme am Leben zu erhalten. Bildquelle: GEPA pictures/ Avni Retkoceri
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