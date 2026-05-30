Best-of des Frauen-Bundesliga-FinalesJetzt kostenlos streamen
Fußball: Frauen-Bundesliga
Folge 85: Best-of des Frauen-Bundesliga-Finales
7 Min.Folge vom 30.05.2026
Die Wiener Austria hat sich auf dramatische Weise in der Admiral-Frauen-Bundesliga erstmals den Meistertitel gesichert. Dem Team von Trainer Stefan Kenesei reichte dafür am Samstag im Showdown gegen SKN St. Pölten ein 1:1.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fußball: Frauen-Bundesliga
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF SPORT +