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Fußball: Frauen-Cup

ÖFB Frauen Cup Finale: Red Bull Salzburg - Austria Wien

ORF SPORT +Staffel 1Folge 12vom 14.05.2026
ÖFB Frauen Cup Finale: Red Bull Salzburg - Austria Wien

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Fußball: Frauen-Cup

Folge 12: ÖFB Frauen Cup Finale: Red Bull Salzburg - Austria Wien

157 Min.Folge vom 14.05.2026

Vor der Rekordkulisse von 4.600 Fans schoss Katharina Schiechtl die Austria zum ersten Titelgewinn der Vereinsgeschichte. Nach zuletzt zwei Finalniederlagen gegen den SKN St. Pölten gewannen die Wiener das 50. Finale des ÖFB-Cups gegen Red Bull Salzburg mit 1:0.

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