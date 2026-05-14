ÖFB Frauen Cup Finale: Red Bull Salzburg - Austria WienJetzt kostenlos streamen
Fußball: Frauen-Cup
Folge 12: ÖFB Frauen Cup Finale: Red Bull Salzburg - Austria Wien
157 Min.Folge vom 14.05.2026
Vor der Rekordkulisse von 4.600 Fans schoss Katharina Schiechtl die Austria zum ersten Titelgewinn der Vereinsgeschichte. Nach zuletzt zwei Finalniederlagen gegen den SKN St. Pölten gewannen die Wiener das 50. Finale des ÖFB-Cups gegen Red Bull Salzburg mit 1:0.
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