Staffel 1Folge 1vom 03.03.2026
Fußball: Frauen WM-Qualifikation
Folge 1: Fußball Frauen WM-Qualifikation: Österreich - Norwegen
140 Min.Folge vom 03.03.2026
Österreichs Damen starten in die WM-Qualifikation. Zum Auftakt empfängt die ÖFB-Auswahl ambitionierte Norwegerinnen.
