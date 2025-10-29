Best-of Sankt Pölten – RapidJetzt kostenlos streamen
Fußball: ÖFB Cup Auslosung
Folge 5: Best-of Sankt Pölten – Rapid
5 Min.Folge vom 29.10.2025
Der SK Rapid ist ohne viel Glanz, aber auch ohne Probleme ins Viertelfinale des Uniqa-ÖFB-Cups eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger setzte sich am Mittwoch gegen Zweitliga-Spitzenreiter St. Pölten mit 1:0 (1:0) durch.
