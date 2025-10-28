ÖFB-Cup 3. Runde: KonferenzJetzt kostenlos streamen
Fußball: ÖFB-Cup
Folge 127: ÖFB-Cup 3. Runde: Konferenz
194 Min.Folge vom 28.10.2025
Im Achtelfinale des ÖFB-Cups standen packende Duelle auf dem Programm: Blau-Weiß Linz traf auf Hartberg, während der LASK sich mit Stripfing maß. Für Kapfenberg ging es gegen Altach – Spannung und Überraschungen waren vorprogrammiert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fußball: ÖFB-Cup
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +