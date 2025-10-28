Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF SPORT +Staffel 1Folge 127vom 28.10.2025
194 Min.Folge vom 28.10.2025

Im Achtelfinale des ÖFB-Cups standen packende Duelle auf dem Programm: Blau-Weiß Linz traf auf Hartberg, während der LASK sich mit Stripfing maß. Für Kapfenberg ging es gegen Altach – Spannung und Überraschungen waren vorprogrammiert.

ORF SPORT +
