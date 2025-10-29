ÖFB-Cup: Admira Wacker - Sturm Graz (in voller Länge)Jetzt kostenlos streamen
Fußball: ÖFB-Cup
Folge 133: ÖFB-Cup: Admira Wacker - Sturm Graz (in voller Länge)
156 Min.Folge vom 29.10.2025
Sturm Graz hat sich in einem dramatischen Match ins Viertelfinale des Uniqa-ÖFB-Cups gerettet. Der Bundesliga-Meister musste am Mittwoch gegen den 2.-Liga-Zweiten bis zur letzten Sekunde zittern, um im Elfmeterschießen mit Glück und 10:9 das bessere Ende für sich zu haben. Zur tragischen Figur der Südstädter wurde Goalie Jörg Siebenhandl als Schütze. Sendungshinweis: ÖFB-Cup: Admira Wacker – Sturm Graz am 29.10.2025 um 17:50 Uhr in ORF 1 und im Stream
