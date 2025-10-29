Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fußball: ÖFB-Cup

ORF SPORT +Staffel 1Folge 137vom 29.10.2025
153 Min.Folge vom 29.10.2025

Der SK Rapid Wien ist ohne viel Glanz, aber auch ohne Probleme ins Viertelfinale des ÖFB-Cups eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger setzte sich am Mittwoch gegen Zweitliga-Spitzenreiter St. Pölten mit 1:0 (1:0) durch. Sendungshinweis: ÖFB-Cup: SKN St. Pölten - SK Rapid am 29.10.2025 um 20:15 Uhr in ORF 1 und im Stream

